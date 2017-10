Overwatch: un giocatore ha raggiunto il livello 4000 giocando oltre 2500 ore

Ebbene sì, avete letto bene: il titolo della notizia non è sbagliato. Un giocatore è riuscito a raggiungere ilgiocando per 150 ore con ogni singolo eroe presente nel roster dell'targato Blizzard.

Treeboydave, questo il nickname del ragazzo, non è nuovo a queste imprese. È stato anche il primo a toccare quota 100 ore con Orisa in soli 10 giorni dalla suo arrivo ed è il primo giocatore, secondo diversi siti che analizzano le statistiche dei giocatori, a raggiungere il livello 4.000. Ciò significa che egli è riuscito ad arrivare a livello 100 per ben quaranta volte; cosa che lo ha portato a rimanere attivo per più di 2.500 ore di gioco totali.

Ad ogni modo, sembra che il pallino per il "leveling" non sia il suo obiettivo principale. In un post su Reddit in cui pubblicizza la sua impresa, Treeboydave ha scritto di essere più interessato a raggiungere un totale di 150 ore con tutti gli eroi di Overwatch. Sino a questo momento ha giocato per almeno 100 ore con tutti gli eroi, ma ha ancora molto da lavorare per arrivare alle fatidiche 150 ore con Junkrat, Torbjörn, Tracer, Roadhog, Hanzo, Reaper, McCree e Doomfist.

Treeboydave si è poi posto una deadline abbastanza stringente: ha scommesso che entro un mese riuscirà a farcela. Il ragazzo, che evidentemente si ritrova un po' di tempo libero, gioca a Overwatch per quasi 10 ore al giorno, a tempo pieno. Per tutti coloro che sono interessati a seguire l'impresa di Treeboydave (e magari tifare per lui) possono seguirlo sul suo canale Twitch.

Infine, dopo il completamento di questa stranissima impresa da record, il ragazzo sembra avere le idee chiare per il futuro: toccare quota 250 ore con ogni eroe. Speriamo, almeno, che giochi bene.