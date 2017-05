Overwatch: a giugno arriverà la lega Contenders dedicata agli amatori

A un anno di distanza dal suo arrivo sul mercato, Overwatch si è dimostrato una solida scelta per il mondo degli eSport. L'introduzione nello scorso novembre della Overwatch League ha permesso ai migliori giocatori di competere nello sparatutto di Blizzard, e a breve sarà inaugurata una nuova lega dedicata ai principianti.

Questo giugno, la lega Overwatch Contenders permetterà agli amatori e ai giocatori di livello intermedio di diventare i campioni Overwatch del futuro. A partire dal 3 giugno 2017, i partecipanti affronteranno dei match di qualificazione, sia in Europa che in Nord America. In seguito, nel mese di luglio, si terranno i playoff che condurranno alla Season Zero della lega. Per ciascuna delle due regioni sarà in palio un premio di 50.000 $. Gli interessati alla Overwatch Contenders possono iscriversi attraverso il sito dedicato.