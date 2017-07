Overwatch: la GOTY arriverà in edizione retail il 28 luglio

ha annunciato che la versione retail diuscirà nei negozi il prossimo 28 luglio. Questa edizione includerà tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati fino a questo momento e una serie di bonus.

Disponibile sugli Store Playstation e Xbox a partire dallo scorso maggio, la GOTY di Overwatch si prepara finalmente a sbarcare anche in formato retail, proponendo ai giocatori una serie di contenuti bonus come dieci forzieri bonus, cinque skin Origins, la mascotte Piccolo Winston per World of Warcraft e il personaggio di Tracer per Heroes of the Storm.

Vi ricordiamo che il 27 giugno, invece, il personaggio di Doomfist verrà finalmente aggiunto al roster di Overwatch su PC e console.