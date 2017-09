è il protagonista della nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store europeo. La GOTY Edition dello sparatuttoè in vendita a 34.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconti pari al 41% sul prezzo di listino.

Potete acquistare il prodotto cliccando qui, Overwatch Game of the Year Edition include il gioco completo e vari contenuti bonus tra cui dieci forzieri, cinque modelli Origins, la mascotte Piccolo Winston per World of Warcraft e il personaggio di Tracer per Heroes of the Storm. La promozione è valida fino al 12:59 del 27 settembre 2017.