Overwatch: improbabile l'introduzione di uno scoreboard classificato

In una recente intervista concessa a PC Gamer, il game director Jeff Kaplan ha ribadito ancora una volta che, sebbene l'idea non sia scartata priori, l'introduzione di uno scoreboard classificato per i match competitivi dirimane tuttora cosa improbabile.

"Per quanto tutto sia possibile, ritengo sia improbabile una nostra rivalutazione riguardo all'implementazione di uno scoreboard classificato. Il problema più grande con questa feature consiste nel fatto che ci sono così tanti modi per aiutare il tuo team che sarebbe pressoché impossibile effettuare una misurazione, che quindi non rispecchierebbe mai accuratamente il modo in cui ti rendi utile alla squadra".

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere uno scoreboard classificato all'interno delle partite competitive di Overwatch? Ricordiamo che nel fine settimana l'hero shooter di Blizzard è giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme, nel mentre a Milano si sta svolgendo la fase finale della Samsung Fight for Glory.