Overwatch: in arrivo l'evento dedicato a San Valentino?

Dopo, sembra chestia pensando a un nuovo evento a tema per, questa volta dedicato a, la festa più romantica dell'anno.

La notizia non è stata confermata ma un utente di Reddit ha trovato nel codice del gioco alcune file audio (che potete ascoltare qui) relativi a una conversazione tra Mercy e Genji, dove i due personaggi parlano di scambiarsi cioccolatini. Non c'è voluto molto quindi per ipotizzare l'arrivo di un nuovo evento a tema San Valentino, anche se in passato Blizzard ha smentito di avere in programma eventi per il 14 febbraio e Pasqua. Non ci resta che attendere per saperne di più.