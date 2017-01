Overwatch: in arrivo un nerf per Roadhog

Tramite un post sul blog ufficiale del gioco ha annunciato che presto sarà introdotto inun update di bilanciamento, con il focus principale dedicato al

Il Principle Designer, Geoff Goodman, ha fornito i dettagli specifici del cambiamento: a quanto pare, Roadhog non riuscirà più ad agganciare i nemici con il suo uncino così facilmente come è successo finora. Sarà infatti necessario avere il bersaglio esattamente di fronte a sé, e non solo nelle proprie vicinanze. In aggiunta, Roadhog potrà d'ora in poi colpire solo i bersagli che sono effettivamente nel suo campo visivo. Questo sistema è studiato per la posizione di Roadhog, e non del suo uncino.

I cambiamenti saranno implementati momentaneamente in PTR e arriveranno probabilmente già in settimana, come dichiarato dal designer. A seconda di quello che sarà il feedback della community, le modifiche verranno poi rese pubbliche.

Overwatch è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.