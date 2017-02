Overwatch: in arrivo nuovi contenuti legati alla storia

Michael Chu (Lead Writer di) ha anticipato in un post pubblicato su Battle.net l'arrivo di nuovi contenuti dilegati alla storia del gioco, anche se al momento non ci sono dettagli più precisi in merito.

Queste el parole di Michael Chu: "Siamo entusiasti di ampliare sempre di più l'universo di Overwatch. Lavoriamo duramente per portare ai giocatori un maggior numero di contenuti legati alla storia e confidiamo di riuscire a pubblicare qualcosa di importante nel prossimo periodo. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti."

Non ci resta quindi che attendere per saperne di più, ricordiamo che recentemente Blizzard ha bannato oltre 22.000 giocatori da Overwatch, accusati di aver utilizzato programmi, cheat e trucchi per barare.