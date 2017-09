Overwatch: in arrivo il nuovo set dedicato ai Cute But Deadly

Dicono che le cose migliori della vita giungono nei pacchetti più piccoli. Ecco,sembra crederci e, in occasione della imminente, non si è tirata indietro e ha presentato l'ennesima iniziativa di merchandising legata a

In occasione dello streaming sul canale ufficiale Twitch in cui Blizzard ha svelato i contenuti in edizione limitata della Goodie Bag per la BlizzCon 2017, il colosso di Irvine ha annunciato anche l'arrivo della nuova serie dedicata ai Cute But Deadly (due dei quali si troveranno all'interno dello zaino "epico", in vendita nello Store Blizzard a 70$).

Il set di statuine dedicato al popolare hero shooter, come potete vedere dall'immagine allegata alla notizia, presenta alcuni degli iconici eroi in pose plastiche ma, soprattutto, con l'inconfondibile stile Chibi.

Troviamo, dunque, eroi debitamente ridotti del calibro di Hanzo; McCree; Zarya; Lùcio; Sombra e Reaper; l'immancabile D.Va e Genji. Potrete trovare questi eroi "vestiti" con le loro predefinite, mentre altri eroi si presentano all'appello con aspetti leggendari. Soldier: 76, ad esempio, potremo averlo con la skin "Ossa"; Pharah, invece, avrà l'aspetto "Sciacallo"; Tracer sarà ovviamente "Sportiva", mentre e Bastion sarà vestito a tema "Crisi degli Omnic".

Ogni eroe sarà contenuto, come recita il Tweet pubblicato in occasione dell'annuncio, in una blind box (ovvero in una scatola segreta, quindi a sorpresa). Questo nuovo set sarà in vendita a partire dal 10 Ottobre, ovviamente nello Store Blizzard.