Overwatch: in arrivo uno speciale evento per festeggiare il primo anniversario?

ha più volte dichiarato di voler lanciare nuovi eventi dia cadenza regolare, uno di questi potrebbe partire nelle prossime settimane per festeggiare il primo anniversario del gioco, pubblicato il 24 maggio 2016.

L'indiscrezione proviene dal profilo Twitter ufficiale del gioco, rispondendo a una domanda in merito al mai annunciato evento per il primo compleanno, i social media manager di Blizzard hanno rivelato che al momento "non ci sono dettagli sulla data di partenza", apparentemente confermando l'esistenza dello stesso.

E' probabile che lo studio voglia in qualche modo festeggiare i primi dodici mesi di Overwatch con qualche iniziativa speciale, restiamo in attesa di saperne di più.