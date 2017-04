Il nuovo evento di(denominato) porterà in dote, tra le altre cose, numeroseper Tracer, Genji, Widowmaker e altri eroi del gioco, ma non per Hanzo, decisione che ha scontentato non poco la community...

I sostenitori del personaggio hanno sfogato il proprio malcontento sul forum di Blizzard, ottenendo una rispostab en precisa da Jeff Kaplan, Game Director di Overwatch: "E' vero... non abbiamo preparato una skin blu per Hanzo. Ma i nostri designer stanno disegnando tre skin leggendarie solo per lui!"

Maggiori dettagli sul nuovo evento di Overwatch verranno svelati nella giornata di oggi, l'evento dovrebbe prendere il via nel corso della settimana odierna.