Overwatch ha incassato oltre un miliardo di dollari

è un successo: a meno di un anno dal lancio, il gioco ha raggiunto i trenta milioni di utenti ed ha garantito adincassi superiori a un miliardo di dollari, cifra che include le vendite del gioco, le microtransazioni e il volume di affari del merchandising collegato.

Overwatch è l'ottavo gioco Activision a superare il traguardo del miliardo di dollari di incassi ed entra quindi a far parte di un club composto da serie come Call of Duty, Guitar Hero e World of Warcraft. Inoltre, si tratta del nuovo franchise Blizzard con la maggior crescita di sempre nelal storia delal compagnia.

In particolare, le microtransazioni hanno riscosso un ottimo successo, con un significativo aumento di vendite (+25%) durante gli eventi speciali. La ridotta durata di questi ultimi spinge i giocatori ad incrementare gli acquisti dei forzieri con la speranza di ottenere gli oggetti più rari prima della fine dell'evento. Overwatch, inoltre, è stato eletto Miglior Gioco del 2016 durante i Game Awards dello scorso dicembre, un risultato assolutamente lusinghiero per l'FPS di Blizzard.