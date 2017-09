Overwatch: Jeff Kaplan interviene in merito alle minacce ricevute dal team

, ultimamente, ha il suo bel da fare per star dietro alla sempre più esigente e volitiva community dell'. Recentemente è, infatti, dovuto intervenire in difesa dei ragazzi del team di sviluppo, i quali hanno ricevuto critiche e minacce da alcuni utenti.

La ragione delle critiche piovute sul team di sviluppo è abbastanza semplice, un po' come le menti che l'hanno promossa: Overwatch risentirebbe di un "slow management" o "bad communication" nella fase di supporto e di sviluppo.

Kaplan si è affrettato a ricordare in un lungo post che, per il team (definito come un "collettivo di artisti"), Overwatch è una creatura a cui vogliono molto bene e che accudiscono H24 sette giorni su sette, indipendentemente da ciò che accade. Inoltre, il team può contare su oltre cento membri effettivi che forse non lo rendono il developer più grande del panorama videoludico, ma nemmeno il più ristretto. Inoltre, secondo il buon Jeff, la composizione della squadra si attaglia perfettamente per il lavoro che si sta svolgendo su Overwatch in questo momento.

Il Game Director, poi, ci tiene a sottolineare che per il team di sviluppo scrivere nel forum e partecipare alle discussioni con i fan non fa parte del lavoro. Loro lo fanno comunque volentieri in quanto vogliono mantenere un rapporto che sia il più trasparente e vicino possibile alla player base e far capire ai giocatori che stanno ascoltando la loro voce.

A ogni buon conto, non sarebbe nemmeno questo il vero problema. Sempre secondo quanto scritto dal Game Director, infatti, la parte più spaventosa e inquietante della vicenda risiederebbe nel fatto che, mentre loro scrivono senza nascondersi dietro a un nickname anonimo, tutti quelli che minacciano e attaccano, invece, sì.

Infine, oltre a ricordare che la squadra vuole essere parte della community e avvalersi dei feedback di questa, il buon Jeff vuole mettere in chiaro che il gioco non è perfetto ma il team sa ciò che sta facendo e lavora ogni giorno per riuscirci. Blizzard deve concentrarsi su tutto ciò che accade al gioco, mentre i giocatori si focalizzano su solo due o tre problemi specifici, senza avere della complessità che il quadro d'insieme comporta.

Insomma, dopo essere intervenuto sulla tossicità della community di Overwatch, Jeff Kaplan ha dovuto fare gli straordinari per placare gli animi.