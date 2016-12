Overwatch: Jeff Kaplan ci parla dei piani per il prossimo anno

Poco faha pubblicato su Youtube un nuovo video update di, in cui Jeff Kaplan, director del gioco, fa un resoconto del 2016 e ci parla delle ultime aggiunte, dei prossimi bilanciamenti in programma e dei piani per il 2017.

A quanto pare Blizzard sta pensando di apportare alcune modifiche a Sombra, l'hacker messicana arrivata durante la BlizzCon, che per il momento non sembra aver avuto un impatto rilevante. Kaplan ha affermato, tuttavia, che questi cambiamenti saranno introdotti solo al momento opportuno, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori problemi di bilanciamento. Il dirigente ha poi confermato che il lancio della mappa Oasis è fissato a inizio anno e che la software house sta sviluppando nuovi stage, personaggi e modalità. Inoltre, la ruota per la comunicazione rapida con i componenti della squadra verrà migliorata e nel corso del 2017 saranno lanciati nuovi eventi speciali stagionali, alcuni in occasione delle festività consuete, altri a sorpresa.