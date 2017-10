Overwatch: l'evento di Halloween ha finalmente una data?

Pare che l'evento stagionale didedicato ad Halloween stia per tornare. A confermarlo sarebbe un leak postato su Reddit con tanto di immagini che ritraggono un poster promozionale e la data d'inizio dell'evento.

I fan dell'hero shooter Blizzard si ricorderanno quanto sia stato apprezzato, l'anno scorso, il primo appuntamento dedicato a Halloween. L'evento stagionale fu il primo a introdurre una modalità PvE (Junkerstein's Revenge), nonché a "regalarci" alcune tra le migliori skin per i nostri eroi viste sino a questo momento. Blizzard non può non replicare quest'anno, visto che quest'estate ha persino riproposto la seconda edizione dei giochi estivi.

Il leak postato su Reddit qualche ora fa, insomma, sembra lasciar intendere la possibilità concreta che anche quest'anno potremo festeggiare Halloween a colpi di lootbox a tema. A quanto ci è dato sapere, un impiegato di Gamestop (la dicitura GME indica proprio la catena Gamestop) avrebbe fotografato non solo il poster promozionale, con la gigantografia di Pumpkin Reaper, ma anche la data d'inizio dell'evento. Il cartello recita: 9 ottobre 2017. E ci sono buone possibilità che non sia un fake.

Di solito, infatti, gli eventi stagionali di Overwatch iniziano verso la prima o seconda settimana del mese e, poi, durano per circa tre settimane. Quindi sembra probabile che, iniziando il 9 ottobre, l'evento possa accompagnarci sino al climax finale che dovrebbe giungere in concomitanza con la notte di Halloween.

Nulla è ovviamente ancora confermato, quindi non ci resta che attendere buone nuove direttamente da Blizzard.