Overwatch: l'evento Magico Inverno si conclude oggi

Giunge oggi al termine, l'evento a tema natalizio diche si è svolto fra il 13 Dicembre 2016 e il 2 Gennaio 2017, permettendo agli utenti di giocare una nuova modalità Rissa e di sbloccare oggetti inediti.

Durante l'evento sono stati messi a disposizione i Forzieri Invernali infiocchettati, dove si potevano trovare oltre 100 nuovi oggetti cosmetici, mentre in termini di modalità è stata aggiunta una rivisitazione della Rissa intitolata Mei: Operazione Palle di Neve, un 6vs6 a eliminazione diretta in cui la Pistola Endotermica di Mei non sparava più getti gelati o letali ghiaccioli, ma delle palle di neve potenziate. Voi vi siete divertiti durante l'evento Magico Inverno? Raccontatecelo nei commenti.