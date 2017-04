Overwatch: l'evento Rivolta giocato in diretta su Twitch oggi alle 16:00

Inizia laha lanciato nelle scorse ore il nuovo evento di, intitolato. Per l'occasione, saremo in diretta su Twitch oggi pomeriggio alle 16:00 per mostrarvi tutte le novità di questo atteso evento.

Oltre ad includere una nuova modalità PvE, Rivolta presenta anche nuove skin per Mercy, Bastion, Genji, McRee, Orisa, Tracer, Widowmaker, Torbjorn e Reinhardt, oltre a 100 diversi oggetti collezionabili.

L'appuntamento con il live gameplay di Uprising è previsto per le 16:00 di oggi (mercoledì 12 aprile) in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, vi consigliamo di registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!