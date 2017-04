Overwatch: l'ultima patch ha costretto Blizzard a disabilitare alcune modalità

Disponibile a partire da ieri su tutte le versioni di, pare che il nuovo eventoabbia procurato qualche problema tecnico al gioco, costringendoa disabilitare momentaneamente alcune modalità e feature su

Stando a quanto riportato su Battle.net dallo sviluppatore, le modalità momentaneamente disabilitate sono Eliminazione 3vs3 e Cattura la bandiera 6vs6, mentre per quanto riguarda le feature i giocatori dovranno fare a meno delle leaderbords e dei salvataggi per le partite personalizzate. In tutto questo speriamo che Blizzard possa risolvere al più presto i problemi riscontrati con la patch, in modo che queste funzionalità possano tornare nuovamente disponibili per i giocatori di Overwatch.