Overwatch: l'ultima patch del PTR modifica le abilità di Lucio

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato l'intenzione da parte didi modificare alcune delle abilità di Lucio, uno degli eroi di supporto più utilizzati dagli utenti di. A quanto pare gli sviluppatori non hanno voluto perdere tempo e recentemente hanno introdotto nella Regione di Test Pubblico le novità accennate.

La velocità dei proiettili passa da 40 a 50, Il fuoco alternativo adesso tiene conto dell'orientamento verticale quando respinge il bersaglio, il raggio d'azione delle vibrazioni è ora di 10 metri invece che 30, la quantità di cure al secondo è aumentata del 50%, il raggio della Ultra (Barriera Sonora) passa da 30 a 20 metri, la velocità di movimento durante la corsa sui muri è incrementata del 30% e Lucio gode di uno sprint aggiuntivo quando si distacca dalle pareti. Secondo Jeff Kaplan, questi cambiamenti fanno in modo che il personaggio non sia una scelta obbligata in ogni situazione, tuttavia gli conferiscono più mobilità e lo rendono estremamente efficace quando la squadra resta compatta. Cosa ne pensate?