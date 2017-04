Overwatch: l'ultima patch ha modificato anche il matchmaking

L'ultima patch di, quella che ha introdotto l'evento Rivolta , aveva costrettoa disabilitare alcune feature e modalità di gioco. Ma i cambiamenti non finiscono quì: con l'update è stato modificato anche il sistema di matchmaking.

“Uno degli strumenti che utilizziamo per assegnare a un giocatore il corretto indice di abilità è un moltiplicatore che cambia in base alle vittorie o sconfitte accumulate in serie.

Mentre questo moltiplicatore di serie ha funzionato bene nel caso dello “smurf”, le serie di vittorie o sconfitte possono anche avvenire naturalmente quando il sistema di matchmaking ha già identificato correttamente l’abilità. Quindi, abbiamo deciso di cambiare il moltiplicatore delle serie perché risulti meno aggressivo. Ora è necessario vincere o perdere più partite di fila prima che questo moltiplicatore entri in azione. Terremo d’occhio questi cambiamenti e come influiscono sulla qualità generale e sul bilanciamento delle partite, continuando a calibrarli nel corso del tempo", afferma Scott Mercer sul forum ufficiale di Overwatch. Insomma, gli sviluppatori hanno deciso di cambiare il modo in cui le vittorie e sconfitte in serie incidono sulla skill dei giocatori. Cosa ne pensate?