Overwatch League: nuove informazioni sulla competizione

: A inizio meseha presentato le prime sette squadre dell'. Adesso la compagnia ha diffuso nuovi dettagli su quanto accadrà con l'inizio della prima stagione della competizione.

Tutti gli oltre 30 milioni di giocatori di Overwatch che hanno raggiunto la maggiore età e che possono legalmente partecipare sono considerati potenziali partecipanti all'Overwatch League. Per aiutare i proprietari delle squadre della Overwatch League a creare il team perfetto per rappresentare la propria città, abbiamo valutato i migliori giocatori di Overwatch del mondo per compilare un modulo per la ricerca dei talenti basato sulle statistiche.

Questo aiuterà i proprietari a scoprire potenziali giocatori professionisti, tanto tra coloro che con grande abilità si stanno distinguendo nella classifica, quanto tra i veterani degli eSport che hanno già avuto modo di collezionare premi e imprese nei loro curriculum. In vista dell'inizio della Overwatch League, Blizzard aprirà la pagina ufficiale per l'iscrizione dei giocatori alla Stagione 1 dall'1 agosto fino al 30 ottobre 2017. Tutti i dettagli sono disponibili a questo indirizzo.