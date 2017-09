Overwatch League: presentate le ultime tre squadre della stagione inaugurale

: Tutto è pronto per la stagione inaugurale della. Le squadre di Dallas, Houston e Filadelfia sono entrate a far parte della competizione, portando il totale a 12, che rappresenteranno le più grandi città di Asia, Europa e Nord America.

I nuovi proprietari delle squadre appena annunciate sono i seguenti:

Comcast Spectacor (Filadelfia), leader negli sport e intrattenimento e proprietari dei Philadelphia Flyers.

(Filadelfia), leader negli sport e intrattenimento e proprietari dei Philadelphia Flyers. Team Envy (Dallas), organizzazione veterana degli eSport con grande esperienza in numerosi generi.

(Dallas), organizzazione veterana degli eSport con grande esperienza in numerosi generi. OpTic Gaming (Houston), organizzazione specializzata in eSport conosciuta per i suoi appassionatissimi fan.

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, Blizzard comunicato la data d'inizio della regular season. La prima stagione inizierà ufficialmente il 10 gennaio e si protrarrà sino a giungo, con i Playoff e le finalissime previste per il prossimo luglio. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo a questo collegamento.