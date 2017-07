Overwatch: un leak svela l'identità di un nuovo personaggio?

È passato davvero poco tempo dall'arrivo di, ultimo ad unirsi al roster degli eroi di. Un leak pubblicato su Imgur dall'utente BlackwatchFiles, tuttavia, potrebbe già aver svelato l'identità del prossimo personaggio che sarà introdotto da

Psyren, questo il nome dell'apparente nuova eroina del gioco, è un membro dei Blackwatch, e si presenta come un agile e rapido personaggio difensivo. Per attaccare gli avversari si serve di una spada retrattile, mentre è capace di difendersi grazie a delle limitate abilità da tank. In calce, trovate alcune immagini ritraenti il concept del personaggio e della sua arma.

Per quanto la biografia di Psyren si estenda per diverse pagine di testo, gli utenti hanno espresso le loro prime perplessità riguardo a questo leak, in teoria proveniente da uno sviluppatore di Blizzard. Il più che largo tempo di anticipo, e la mancanza di un modello 3D, ad esempio, lascerebbero pensare che possa trattarsi di un semplice 'sfogo di creatività' da parte dell'utente che ha postato le informazioni e le immagini.

Per questo motivo, vi consigliamo di prendere con le dovute cautele la notizia e di attendere eventuali aggiornamenti ufficiali.