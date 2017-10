Overwatch: live le nuove modifiche per Mercy e Lucìo

A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per- pubblicato seguendo la voce della community - contenente modifiche per i due eroi di Supporto più conosciuti:(ultimamente sempre sotto i riflettori) e il brasiliano

Le importanti modifiche che recentemente hanno colpito la povera Mercy, inclusa una nuovissima Ultra (Valchiria) e Resurrezione, l'hanno resa un must-pick sostanzialmente per qualsiasi gruppo. L'utilizzo dell'eroina svizzera è, infatti, schizzato alle stelle.

Mentre per Mercy il rework puntava a "ribilanciare" l'eroe (i risultati sono stati un tantino diversi), le modifiche riguardanti Lúcio sono dirette unicamente per risolvere un bug.

Mercy:

Angelo Custode

- Il cooldown di Angelo Custode non gode più del reset quando viene attivata Resurrezione;

- Ora Mercy può oltrepassare un alleato lockato grazie alla pressione del tasto deputato al salto.

Valchiria

Non ripristina, né riduce, il cooldown di Resurrezione.

Il cambiamento di Valchiria è molto importante, dato che i giocatori ora non potranno più sfruttare una doppia resurrezione (di cui almeno una "gratis") nel corso dell'attivazione della Ultra. Stando alla spiegazione fornita dal team di sviluppo in concomitanza con la patch, "Con questa modifica, è possibile attivare Valchiria e volare per resuscitare entrambi i bersagli istantaneamente" (visto che la Ultra "regala" una carica Resurrezione). "Tuttavia, questo riduce il numero complessivo di resurrezioni che Mercy può portare, dal momento che Valchiria non riduce più il suo cooldown". Se la seconda carica di Resurrezione non viene utilizzata entro il termine della Ultra, andrà totalmente persa. Il normale cooldown dell'abilità, attualmente settato a trenta secondi, invece, rimane immutato.

Con la modifica di Angelo Custode, all'eroina è consentito un aumento della capacità di movimento: quando si avvicina ad un alleato utilizzando Angelo Custode, la pressione del tasto deputato al salto in concomitanza con lo stesso alleato le permette di prendere lo slancio per oltrepassarlo.

Lucìo

Il combattente brasiliano, come abbiamo detto in apertura, riceve solo una piccola modifica dedicata esclusivamente al wall ride. Un bug fixing intervenuto in precedenza, infatti, ha portato al rallentamento della capacità dell'eroe di sfruttare le pareti. L'aumento di velocità che Lúcio riceve dopo aver completato la corsa su una parete è stato aumentato del 65%. Il buff, in teoria dovrebbe riportare le cose alla normalità.