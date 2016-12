Overwatch: Lucio sarà il protagonista del prossimo cortometraggio animato?

Il sito CulturedVultures ha recentemente intervistato, attore e doppiatore che presta la voce a Lucio in. In questa occasione l'artista potrebbe essersi lasciato sfuggire qualche parole di troppo, svelando l'esistenza di un cortometraggio animato dedicato proprio al personaggio di origine brasiliana.

Nella lunga intervista, Jonny Cruz si è espresso in questi termini: "Apparentemente un nuovo cortometraggio sta arrivando! So che stanno lavorando su qualcosa, ma non so dirvi molto perchè mi tengono sempre all'oscuro di tutto..."

I cortometraggi di Overwatch pubblicati fino ad oggi hanno riscosso un buon successo, così come i fumetti digitali incentrati sui vari personaggi del roster. Ricordiamo che l'FPS di Blizzard è stato premiato come miglior gioco dell'anno ai Game Awards 2016, inoltre è stato il titolo di maggior successo del 2016 su PC, garantendo entrate superiori ai 500 milioni di dollari.