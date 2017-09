Tramite un nuovo video diario di sviluppo,ha confermato che la mappadisarà disponibile per tutti dalla prossima settimana e più precisamente dal 19 settembre. Al momento, la mappa in questione è presente unicamente sui server PTR.

Nel video che trovate in apertura della notizia, gli sviluppatori svelano alcuni retroscena sulla creazione di Junkertown, città in rovina governata dalla misteriosa "Regina", personaggio affascinante che in futuro potrebbe entrare a far parte del roster di Overwatch, almeno secondo alcuni rumor recenti. Tra pochi giorni, Junkertown sarà accessibile a tutti, i giocatori potranno quindi presto sfidarsi sulla nuova mappa ideata da Blizzard.