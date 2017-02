Overwatch: la mappa messicana 'Dorado' è basata su una cittadina italiana

Nel corso del il D.I.C.E. Summit 2017, Jeff Kaplan, director di, ha tenuto un discorso della durata di circa mezzora, durante il quale ha condiviso alcuni interessanti aneddoti sull'arena shooter di

In particolare, lo sviluppatore ha rivelato che la mappa Dorado, ambientata in Messico, in reltà è basata su un paese italiano. Tutto nacque da una svista: i developer non conoscevano cittadine marittime messicane, dunque per trovare l'ispirazione decisero di cercare alcune foto su Google Immagini, digitando "colorful Mexican town". Fra i primi risultati comparve un'immagine di Manarola, una cittadina della riviera ligure. Così il team, senza prestare attenzione, pensò che fosse un esempio perfetto di quella che era la loro visione. Solo due mesi dopo, a lavori conclusi, qualcuno gli fece notare l'errore. "Prometto ai cittadini messicani che quando creeremo una mappa ambientata in Italia, sarà basata sul Messico", ha concluso scherzosamente Jeff Kaplan.