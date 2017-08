Overwatch: la modalità Deathmatch e una nuova mappa sono disponibili sul PTR

ha annunciato ufficialmente la modalitàdi, disponibile in due varianti a partire da oggi sul PTR, insieme a una nuova mappa pensata appositamente per la nuova game mode. Introdotti anche importanti buff per i personaggi di Roadhog, Junkrat e Widowmaker.

Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, la modalità Deathmatch di Overwatch si presenta in due varianti: Free For All, un tutti contro tutti fino a 8 giocatori in cui vince il primo che arriva a 20 uccisioni, e Team Deathmatch, un classico 6v6 a squadre dove bisogna arrivare a 30 kill.

Blizzard ha specificato che diverse mappe verranno riadattate per le due modalità Deathmatch, mentre una nuova arena chiamata "Château Guillard" è già stata introdotta nel PTR. Per quanto riguarda i personaggi, a Roadhog, Junkrat e Widowmaker è stato applicato un importante buff.

Tutte queste novità sono adesso disponibili nel PTR di Overwatch, nell'attesa che vengano introdotte anche nel gioco completo.