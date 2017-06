Overwatch: nella mappa Horizon Lunar Colony si può interagire con il telescopio

è la nuova mappa dipubblicata ieri sera da. Come potete vedere nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, all'interno di questa mappa si può interagire con un telescopio, sbloccando una linea di dialogo specifica per ogni personaggio.

Ambientata in un centro di ricerca sulla Luna, Horizon Lunar Colony fu costruita come primo passo per la nuova avventura spaziale dell'umanità, allo scopo di studiare gli effetti dell'abitazione extraterrestre su soggetti umanoidi. All'interno della mappa è presente un telescopio con cui è possibile interagire, sbloccando una linea di dialogo diversa per ogni personaggio disponibile nel gioco: nel video riportato in cima potete assistere a tutte le battute.

Vi ricordiamo che Overwatch è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4.