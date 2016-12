Overwatch: nessun piano per eventi di Pasqua e San Valentino

Nella giornata di ieri, Jeff Kaplan diha parlato dei piani e delle novità in arrivo nel mondo dinel corso del 2017, tra queste però non sembrano trovare spazio futuri eventi speciali dedicati a San Valentino e alla festa di Pasqua.

Queste le parole di Kaplan, direttore di Overwatch: "Abbiamo in programma davvero tante novità per Overwatch, però voglio chiarire le cose senza rovinarvi la sorpresa, al momento non stiamo pianificando eventi dedicati alla Pasqua e a San Valentino. Ci saranno altri appuntamenti imperdibili, ma non quelli delle festività citate."

Gli eventi di Halloween e Natale hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e per il 2017 Blizzard ha assicurato il ritorno di numerosi appuntamenti speciali, maggiori dettagli verranno diffusi durante il prossimo anno.