Overwatch: la nuova patch cambierà il modo di usare le Ultimate?

Sappiamo quanto sia fastidioso essere uccisi in quei millesimi di secondo che intercorrono tra la pressione del tasto associato alla potentissimadel nostro eroe e l'avvio dell'azione finale. La nuova patch, attualmente live nel(quindi testata su PC), potrebbe cambiare le cose.

Forse non ci avete mai fatto caso ma, in buona sostanza, la questione si pone in questi termini: se l'uccisione avviene tra la pressione del tasto e l'inizio dell'azione, l'eroe respawna mantenendo intatta la carica della propria Ultimate. Con una nuova patch, questo minuscolo "vantaggio" – chiamiamolo pure "concomitanza di fattori favorevoli" – potrebbe volatilizzarsi molto presto.

La patch 1.16, oltre a introdurre alcuni cambiamenti minori per D.Va e diverse correzioni per i bug attualmente più pressanti, contiene anche un aggiornamento definito "Generale" che recita così: la carica Ultimate viene immediatamente utilizzata non appena l'abilità dell'eroe viene attivata, invece di esaurirsi progressivamente nel corso di un breve periodo di tempo.

Molti personaggi, probabilmente, non risentiranno di questo "minimo" cambiamento, mentre i giocatori che ne utilizzano altri (come ad esempio Bastion, Mei, Genji) potrebbero dover rivedere le loro strategie ed esser un po' più accorti prima di optare per l'uso della Ultimate.

Ovviamente Blizzard non ha ancora annunciato la data definitiva per l'implementazione di tali modifiche ma è logico ritenere che i test proseguiranno per almeno altre due settimane, prima che l'update possa avere una data precisa per andare live.