Overwatch: la nuova patch risolve il bug della musica su Xbox One e PS4

ha pubblicato una nuova patch per le versioni Xbox One e PlayStation 4 di: l'update in questione non include nuovi contenuti ma si limita a risolvere un bug introdotto con il precedente aggiornamento, che causava un problema con la riproduzione delle musiche.

La corposa patch che ha aggiunto Orisa al roster del gioco ha portato in dote anche lo speciale effetto collaterale di disattivare le musiche di sottofondo su console, problema ora risolto grazie a questo nuovo update del peso di 400 MB, che risolve anche altri piccoli bug legati al nuovo personaggio.