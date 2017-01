Overwatch è la nuova promozione della settimana sul PlayStation Store

è il protagonista della nuova offerta della settimana sul PlayStation Store: da oggi e fino al 2 febbraio, ladel gioco può essere acquistata al prezzo di 37.99 euro anzichè 69.99 euro, con uno sconto del 49% sul prezzo di listino.

Potete acquistare Overwatch Origins Edition cliccando qui, ricordiamo che ieri Blizzard ha dato il via all'evento Anno del Gallo per festeggiare il Capodanno Cinese, l'evento permette di ottenere nuove ricompense, tra cui alcune skin esclusive per i personaggi. Inoltre, sempre nella giornata di ieri è stata pubblicata una nuova patch che include modifiche per Roadhog, Sombra, D.Va e Ana. Indubbiamente si tratta di un buon momento per entrare nell'universo di Overwatch.