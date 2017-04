Overwatch: nuovi cambiamenti in arrivo per la gestione dei pareggi

Anche se l'ultimadiha modificato diversi aspetti delle partite multiplayer,ha intenzione di apportare qualche cambiamento alla gestione dei pareggi nella mappe Ibride e Conquista, con l'obiettivo di premiare i team più meritevoli.

Stando alle regole attuali, quando una partita finisce in parità viene assegnata la vittoria al team che ha ottenuto la percentuale di conquista maggiore. In linea generale questo provvedimento funziona, visto che ha ridotto sensibilmente il numero di pareggi in mappe come Volskaya e Hanamura, ma perde di efficacia quando una delle due squadre non riesce a conquistare nemmeno l’1% di un obiettivo: in questo caso, infatti, agli avversari basterebbe entrare per un secondo nell’area di conquista per vincere la partita. Per risolvere l'inconveniente, Blizzard ha deciso di applicare questa regola soltanto quando viene superata una soglia minima di conquista da uno dei due team, fissandola al 33%.

Riepilogando, se una partita finisce in parità e uno dei due team ha raggiunto una percentuale di conquista superiore al 33%, allora la vittoria verrà assegnata alla squadra con la percentuale di conquista maggiore. In caso contrario, se nessuno dei due team avrà superato la soglia minima la partita finirà in pareggio. Cosa ne pensate di questa nuova regola?