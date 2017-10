Overwatch: nuovi cambiamenti in arrivo per l'Ultimate di Genji?

Mentre l'utenza è ancora impegnata a discutere sulle modifiche intervenute sulla povera, un altro eroe sta per essere scaraventato sotto i riflettori, pronto a diventare il fulcro di una accesa discussione., infatti, sta per ricevere alcuni decisi cambiamenti migliorativi attualmente in fase di test nel PTR.

"Buffare" un DPS non è mai una buona cosa e la community non ha perso tempo, lamentandosi fin da subito nel forum. Sembra, in effetti, che il fastidioso ninja diverrà più efficace in close combat grazie alle nuove modifiche che il team di sviluppo sta testando. Geff Goodman è intervenuto immediatamente per placare gli animi, spiegando che le modifiche non sono così radicali e pesanti da giustificare l'insurrezione da parte dell'utenza.

Qual è il pomo della discordia? Anzitutto, secondo quanto sostenuto dall'utenza, Genji sembra in grado di causare più danno ad area nel momento in cui estrae la katana per prodursi nella sua Ultimate. Questo a causa di un doppio spostamento che prima non esisteva. Su questo punto, Geff Goodman ha tranquillizzato tutti dicendo che si tratta semplicemente di un bug che verrà risolto quanto prima.

In seconda battuta, gli stun che colpiscono Genji mentre lancia la propria Ultimate ora non la cancellano più bensì, semplicemente, la interrompono per l'intera durata dello stun. Una volta conclusosi, l'abilità riprende sino al suo naturale esaurirsi. Questo, invece, sempre stando alle parole di Goodman è un cambiamento intenzionale. Il team di sviluppo, infatti, ha intenzione di allineare la situazione di Genji con ciò che accade con altri eroi. Ad esempio, gli stun su Soldier 76, Wiston e Bastion non hanno mai causato l'interruzione della loro Ultimate ma solamente la sospensione temporanea dell'abilità finale. Con Genji, insomma, non dovrebbe esser diversamente e il team sta lavorando per riequilibrare l'esperienza di gioco.