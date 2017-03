Overwatch: nuovi cambiamenti per Ana, Junkrat, Orisa, Sombra, Zenyatta e Winston

Al fine di bilanciare il gameplay,ha pubblicato una nuova patch diche introduce alcuni cambiamenti per diversi eroi. L'aggiornamento per il momento è disponibile solamente nella Regione di Test Pubblico e va a modificare le caratteristiche di Ana, Junkrat, Orisa, Sombra, Zenyatta e Winston.

Ana e Orisa subiscono un leggero nerf: il fucile biotico della cecchina adesso infligge 60 danni invece che 80, mentre la nuova eroina robotica vede la capienza del suo caricatore ridotta da 200 a 150 munizioni e il costo della sua ultra aumentato del 15%. Buone notizie, invece, per gli altri personaggi interessati: Junkrat ora non viene più danneggiato dalle proprie esplosioni; il tempo di recupero del fuoco alternativo di Zenyatta è stato ridotto da 1 a 0.6 secondi e lo spread degli orbi è stato rimosso; il cooldown del rilocatore di Sombra è stato ridotto da 6 a 4 secondi, i suoi alleati adesso vedono i medikit hackerati attraverso i muri e gli avversari possono sentirla entrare e uscire dalla modalità stealth a soli 15 metri di distanza; infine, il cooldown del proiettore difensivo di Winston ora si attiva non appena viene utilizzata l’abilità. Non sappiamo quanto dovremo aspettare per il debutto di queste novità nel gioco vero e proprio, restiamo quindi in attesa di aggiornamenti da parte di Blizzard.