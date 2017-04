Overwatch: nuovi dettagli sull'annuncio dell'11 aprile

Sappiamo cheha in un programma un annuncio super il prossimo 11 aprile, ma di cosa si tratterà esattamente? E' ancora presto per dirlo ma il Game Directorha svelato alcuni interessanti dettagli a riguardo...

Queste le parole di Kaplan: "Abbiamo valutato attentamente i feedback dei giocatori e abbiamo capito che desiderano anche eventi non basati sulle festività o su eventi reali, ma bensì sul lore del mondo di Overwatch. Proporremo qualcosa di speciale, qualcosa dove i giocatori potranno assistere e ovviamente giocare.... sicuramente vedranno che abbiamo ascoltato i loro feedback. In molti vogliono sapere cosa sta accadendo tra Omnic e umani e penso che l'evento risponderà a questa e altre domande."

Non ci resta che attendere la prossima settimana per saperne di più, il reveal è previsto per l'11 aprile.