Overwatch: nuovi rumor sull'evento celebrativo del primo anniversario

Nelle scorse settimane, vari leak avevano suggerito l'arrivo di uno speciale evento celebrativo per il primo anniversario di, dal canto suo, sembra aver tacitamente confermato di star pianificando qualcosa per il primo compleanno del suo hero shooter, e nelle ultime ore sono stati diffusi nuovi dettagli al riguardo dal sito TrueAchievements.

Secondo quanto emerso, l'evento comincerà nelle prossime ore, probabilmente anche domani, e si protrarrà fino al prossimo 5 giugno. Per l'occasione verranno resi disponibili anche dei loot box speciali, all'interno dei quali sarà possibile trovare fino a 100 ricompense diverse fra loro.

Specifichiamo che nulla di quanto riportato è stato confermato da Blizzard, pertanto vi invitiamo ad attendere delle comunicazioni ufficiali. Intanto, ricordiamo che i rumor parlavano anche della possibile release di Overwatch - Game of the Year Edition, apparentemente in arrivo prossimo il 23 maggio.