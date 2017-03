Overwatch: il nuovo aggiornamento è disponibile per il download

In contemporanea con l'avvio della Season 4,ha reso disponibile il nuovo aggiornamento diche introduce una lunga serie di novità, tra cui un rinnovato bilanciamento delle abilità di alcuni personaggi.

L'update porta in dote anche la nuova funzione Game Browser che permetterà di creare con facilità partite personalizzate, inoltre è ora disponibile anche la modalità Cattura la Bandiera, solamente in Arcade Mode.

Decisamente profondo il bilanciamento apportato ad alcuni eroi come Bastion, Roadhog, Winston, Tobjorn e Symmetra. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della patch (in lingua inglese). Ricordiamo che a breve dovrebbe fare la sua comparsa nel mondo di Overwatch anche un nuovo eroe, ancora avvolto nel mistero.