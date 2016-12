Overwatch: il nuovo fumetto è dedicato a Tracer

Si intitola "Reflections" il nuovo fumetto dipubblicato danelle ultime ore. Questa volta viene approfondito il personaggio di, uno degli eroi più popolari di Overwatch.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce (potete trovare il fumetto completo sul sito ufficiale), Tracer sta condividendo un momento di intimità con Emily, quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua ragazza. Le due donne sono distese sul divano, quando a un certo punto si baciano dopo avere scartato un regalo di Natale. Cosa ne pensate di questa rivelazione? Restando in tema natalizio, ricordiamo che l'evento Magico Inverno di Overwatch sarà disponibile fino al 2 Gennaio 2017.