Overwatch: il nuovo video diario degli sviluppatori è incentrato sulla modalità Capture The Rooster

ha pubblicato un nuovo video diario di sviluppo di, nel quale Jeff Kaplan (Game Director) parla della nuova modalitàintrodotta recentemente con l'evento stagionale

Kaplan spiega di come l'idea per la modalità Cattura la Bandiera esista in realtà da sempre, lo studio però si è scontrato con numerosi problemi di bilanciamento per alcuni personaggi e ad oggi si è deciso di non introdurre ufficialmente Capture The Flag nel gioco. Cattura il Gallo è una variante che sarà disponibile durante l'evento Year of the Rooster, mentre non ci sono ancora certezze riguardo al futuro: "Inseriremo la modalità Cattura la Bandiera in Overwatch? Forse un giorno, se riusciremo a bilanciare tutti i personaggi, al momento però non ci stiamo assolutamente pensando."

L'evento Anno del Gallo è ora attivo e disponibile (fino al 2 febbraio) per tutti i giocatori di Overwatch, tra le ricompense sono previste anche alcune skin esclusive per i personaggi.