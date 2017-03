Overwatch: Orisa non farà il suo debutto ufficiale questa settimana

Secondo quanto rivelato da Jeff Kaplan, il nuovo personaggio di(Orisa) resterà disponibile esclusivamente nelancora per qualche tempo, almeno fino a quando il team non avrà trovato il giusto bilanciamento delle sue abilità.

Inizialmente l'idea era quella di rendere disponibile il personaggio nel corso di questa settimana ma i piani sono cambiati: "Orisa resterà in PTR ancora per qualche tempo. Stiamo sistemando vari problemi in base ai feedback ricevuti. So bene che l'attesa è superiore rispetto a quanto visto con gli altri personaggi ma vi preghiamo di avere pazienza. Sappiamo che non vedete l'ora di giocare nei panni di Orisa e questo accadrà sicuramente verso fine mese, ma non nei prossimi giorni."

Queste le parole del Game Director Jeff Kaplan. Non ci resta dunque che attendere per scoprire quando Orisa farà il suo debutto ufficiale nell'universo di Overwatch.