Overwatch: Orisa è ora disponibile anche nelle partite competitive

, nuovo personaggio di, è ora disponibile anche per le partite competitive. Il nuovo Tank ha fatto il suo debutto la scorsa settimana ma fino ad oggi era possibile utilizzarlo solamente nelle modalità Partita Rapida, Arcade, Partita Personalizzata e Addestramento.

Blizzard ha preferito non rendere disponibile da subito Orisa in modalità competitiva per dare modo ai giocatori di iniziare a conoscere le abilità di questo personaggio, da questo momento invece il Tank potrà essere utilizzato in qualsiasi partita competitiva. Ricordiamo che Blizzard è attualmente al lavoro anche su altre migliorie e contenuti per Overwatch, inoltre Jeff Kaplan non ha escluso il possibile arrivo di un editor di mappe nel prossimo futuro.