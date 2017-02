Overwatch: la patch 1.8.0 è disponibile sul PTR

ha annunciato che la patch 1.8.0 diè ora disponibile sul Server Pubblico di Prova. Questo aggiornamento introduce tante novità tra cui il Server Browser, la modalità Cattura la Bandiera e varie modifiche al bilanciamento di alcuni personaggi.

Tra le principali novità segnaliamo:

Server Browser - Questa nuova funzione è un'estensione della modalità "Partita personalizzata", che consente di calibrare le impostazioni di diverse mappe, modalità ed eroi, permettendo di creare un server totalmente personalizzato.

Cattura la Bandiera - Cattura il Gallo si è rivelata la rissa di Overwatch più popolare, e per questo Cattura la Bandiera continuerà a esistere come modalità permanente nell'Arcade.

Aggiornamenti eroi - Molti eroi sono stati migliorati, tra cui Bastion, che ora è più potente e flessibile grazie alle cure in movimento in Assetto Ricognitore e una maggior resistenza in Assetto Torretta.

La patch è ora disponibile sul PTR e presto debutterà ufficialmente su PC, Xbox One e PlayStation 4.