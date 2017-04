Overwatch: la patch 2.11 fixa l'ultimate di Genji e la gestione dei pareggi

ha pubblicato la nuovapersu PC, Xbox One e PS4: l'aggiornamento modifica la gestione dei pareggi nella modalitàe migliora l'esecuzione dell'Ultimate diper i giocatori che non hanno una connessione particolarmente performante.

Per quanto riguarda la gestione dei pareggi nelle mappe Ibride e Conquista, Blizzard aveva anticipato qualche giorno fa l'intenzione di portare al 33% la soglia minima di conquista degli obiettivi, in modo da evitare la cosidetta "regola dell'1%": il provvedimento sarà reso effettivo a partire da oggi con la pubblicazione della patch. Tra le novità principali introdotte con l'aggiornamento segnaliamo le modifiche alla Ultimate di Genji: la velocità di attacco è stata aumentata per non svantaggiare gli utenti con una connessione troppo lenta.

Per conoscere tutti i dettagli dell'update, a questo indirizzo potete consultare il changelog ufficiale.