Overwatch per PC in offerta a 29,99 euro fino al 3 gennaio

ha deciso di festeggiare il Natale riducendo temporaneamente il costo della versione PC di: da oggi e fino al 3 gennaio 2017 il gioco può essere scaricato da Battle.net al prezzo promozione di 29,99 euro. [Aggiornata]

Per effettuare il download di Overwatch potete cliccare qui, ricordiamo che è attualmente in corso l'evento di Natale Magico Inverno, il quale permetterà di ottenere ricompense extra e contenuti bonus a tema natalizio, e non solo. Overwatch è stato premiato come miglior gioco del 2016 durante l'ultima edizione dei The Game Awards andata in onda il primo dicembre scorso.



Aggiornamento 22 dicembre ore 09:10 - La promozione è adesso attiva anche in Italia, il gioco può essere scaricato da Battle.net al prezzo promozionale di 29,99 euro fino al 3 gennaio 2017.