Overwatch: i Playoff di Overwatch Contenders avranno la vecchia patch

I match di Playoff dell'evento, che prenderanno il via il, verranno giocati su una vecchia patch. A confermarlo, poche ore fa, è stata la stessa: in occasione delle fasi finali del torneo gli otto team partecipanti potranno "riabbracciare" la patch 1.14.

Questa patch rappresenta l'update immediatamente antecedente a quello pubblicato recentemente che ha portato importanti cambiamenti ad alcuni importanti eroi, tra cui la povera Mercy (con il rework totale della sua Ultimate) e D.Va.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Blizzard, i giocatori avrebbero passato così tanto tempo ad "allenarsi" con la patch 1.14 che risulterebbe ingiusto per loro (e deleterio per le loro prestazioni) introdurre dei cambiamenti proprio nel corso delle battute conclusive di un torneo cosi importante che, lo ricordiamo, si terrà alla nuovissima Blizzard Arena di Burbank. Quindi, non vedremo in azione gli interventi correttivi su Mercy e D.Va; invece, per ciò che concerne gli aggiustamenti a Junkrat, Roadhog e Orisa, questi avranno piena efficacia in quanto già presenti nella patch 1.14.

La questione sollevata da Blizzard ha un suo senso ed è al centro di un intenso dibattito che verte sulla necessità di una regolamentazione per un settore ancora privo di norme codificate. Se vi ricordate, il problema è stato sollevato anche in occasione dell'importante incontro – di cui vi abbiamo parlato – avvenuto al Parlamento Europeo qualche giorno fa.