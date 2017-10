Overwatch Premier Circuit: Team Epok primeggia sui MorningStars

Nel corso dell'esplosiva fiera meneghina, gli eventi dedicato all'eSport si sono susseguiti ad un ritmo davvero incalzante. Dopo l'inaugurazione dellacon il torneo dedicato a, che ha incoronato il miglior giocatore italiano, abbiamo assistito a tornei capaci di attirare una quantità incalcolabile di visitatori.

Il miglior risultato, in termini di pubblico, però, l'ha raggiunto la fase finale dell'Overwatch Premier Circuit. In una PG Arena gremita sino a scoppiare si sono affrontati, dopo lo show match d'apertura, i MorningStars Samsung e il Team Epok. Questo, tra l'altro, poteva vantare su ben tre membri della Nazionale italiana di Overwatch (tra cui Edoardo Carnifex Badolato e Mattia fighteR Cassai) e i sei ragazzi non hanno dovuto faticare molto prima di riuscire ad alzare l'agognato trofeo e l'altrettanto succoso premio in denaro.

Il team ufficiale messo in piedi e ottimamente supportato da Samsung non ha avuto scampo; nonostante l'abilità dimostrata, i ragazzi di MorningStars hanno dovuto cedere il passo e arrendersi con un netto 3 a 0 di parziale.

Il Team Epok, dunque, può fregiarsi con orgoglio del titolo di campioni dell'Overwatch Premier Circuit.