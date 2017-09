Overwatch: prime dichiarazioni di Jeff Kaplan sul prossimo eroe

Jeff Kaplan, game director di, ha recentemente discusso del prossimo personaggio che entrerà a far parte del roster dello sparatutto online, l'"Eroe 26". Pur non dando alcun indizio concreto, Kaplan ha confermato che l'eroe si trova già in forma giocabile negli studi interni di sviluppo di

"L'Eroe 26 si trova in forma giocabile internamente, ed è molto divertente da utilizzare. Questo è tutto ciò che dirò. Non arriverà tanto presto quanto credete, ma l'Eroe 26 è fantastico".

A quanto pare, quindi, ci sarà da aspettare ancora un po' prima del debutto del nuovo personaggio di Overwatch. Nonostante questo, sappiamo che il titolo continua costantemente ad aggiornarsi con nuove modalità e nuove mappe di gioco che riescono a non far calare l'interesse dei giocatori. Ricordiamo infine che dal 22 al 25 settembre si terrà un weekend di gioco gratuito su tutte le piattaforme.