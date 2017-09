Overwatch: problemi con le skin leggendarie di Genji e Mercy

Dopo l', molti utenti stanno riscontrato un problema sicuramente non grave ma molto curioso, che si manifesta con due soli eroi:

In buona sostanza, se i giocatori decidono di utilizzare i due personaggi appena citati equipaggiando le skin leggendarie Oni (per Genji) e Vittoria Alata (per Mercy), le stringhe vocali associate alla Ultimate dei due eroi smettono di funzionare. Un problema, soprattutto per gli avversari, che devono subire soprattutto l'Ultimate del ninja urlante senza poter avvertire che questa si sta per abbattere su di loro.

Evidentemente, nel quartier generale di Blizzard tale bug deve esser stato considerato talmente importante da portare il team di sviluppo a disabilitare temporaneamente i due aspetti leggendari incriminati, in attesa di trovare una soluzione definitiva. Per questo molti utenti, nelle scorse ore, si sono sorpresi del fatto che, entrando in partita, con uno dei due eroi la preziosa skin di quest'ultimo sembrava essersi volatilizzata.

Da quanto sappiamo, al momento il team sta lavorando ad una patch correttiva, ma ancora non si hanno notizie su un suo imminente rilascio per le due console casalinghe, mentre gli utenti PC dovrebbero beneficiarne tra brevissimo e, comunque, entro il fine settimana.

E Voi? Avete riscontrato i medesimi problemi (sempre se siete i fortunati possessori delle due skin leggendarie, s'intende), oppure le vostre sessioni di gioco non sono state rovinate da questo fastidioso bug? Ovviamente non dovete preoccuparvi; la "scomparsa" delle preziosissime skin leggendarie è solo temporanea. Si tratta solo di pazientare qualche giorno, poi dovrebbe tornare tutto alla normalità.